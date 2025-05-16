Dilovası’nda hijyen şartlarını sağlamakta güçlük çeken 65 yaş üstü kişiler ile engelli ya da kronik sağlık sorunları olan vatandaşlara yönelik evde temizlik hizmeti sunuluyor.

Dilovası Belediyesi; yaşlı, engelli ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Belediye evde temizlik hizmetini yaşa bağlı sağlık sorunları, fiziksel güçsüzlük ya da ekonomik yetersizlikler nedeniyle ev temizliğini yapamayan, yalnız yaşayan yaşlı bireyler, çiftler ile engelli veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara veriyor. Özellikle madden ve bedenen bu ihtiyacını karşılayamayacak durumda olan, kimsesiz ve bakıma muhtaç vatandaşların evleri düzenli aralıklarla belediye ekipleri tarafından temizleniyor. Bu hizmetten faydalanmak isteyen vatandaşlar, Dilovası Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı Çözüm Masasına başvuru yapabiliyor. Başvuru sonrası belediye ekipleri tarafından yapılan sosyal inceleme neticesinde uygun görülen vatandaşlar, temizlik hizmetinden yararlandırılıyor.