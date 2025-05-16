Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız zaten iş daralması yaşarken 12 Nisan’da yaşadığımız zirai don da tuzu biberi oldu. Ticari alanların inşa ve teslim süreci hızlandırılmalı" dedi.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, öğretmenevi bölgesinde başlayacak inşa çalışmaları dolayısıyla yan sokağa taşınan konteyner çarşıyı ziyaret etti.

İki sıra halinde konumlandırılan konteynerlerdeki esnafı ziyaret ederek, mevcut eksikleri ve talepleri üzerine karşılıklı görüş alışverişinde bulunan Başkan Sadıkoğlu, "6 Şubat depremleri şehrimize ekonomik olarak derin yaralar açtı. Özellikle şehir merkezinde bulunan çarşımızdaki işletmeler büyük sıkıntılar yaşadı, yaşamaya da devam ediyorlar. Çarşının tamamında devam eden inşa çalışmaları nedeniyle esnafımızın çoğu konteynerlerde hizmet veriyor. Birçoğu bu süreçte birkaç kez yer değiştirmek zorunda kaldı. Konteynerlerde ayakta kalma mücadelesi veren firmalarımız zaten iş daralması yaşarken 12 Nisan’da yaşadığımız zirai don da tuzu biberi oldu. Ticari alanların inşa ve teslim süreci hızlandırılmalı. Öğretmenevi bölgesinde başlayacak inşa çalışmaları dolayısıyla buradaki esnafımızın konteynerleri yan sokağa taşındı. Zaten işleri ciddi ölçüde daralan esnafımız, bu tür yer değişmeleri nedeniyle mağduriyet yaşıyor. Burada 60 civarında esnafımız yer alıyor. Zeminde ciddi sıkıntı var, su ve internet sorunu yaşıyorlar. WC sağlıklı değil. Ziyaretimizde mevcut eksikleri ve talepleri dinledik, ilgili kurumlara ilettik, takipçisi olacağız. Samimi karşılamaları için çarşı esnafımıza teşekkür ediyor, kalıcı iş yerlerinin en kısa sürede tamamlanarak konteynerlerde faaliyet yürüten esnafımızın bu zorlu süreci geride bırakmasını diliyorum" diye konuştu.