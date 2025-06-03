Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, Arapgir ilçesinde gerçekleştirdiği ziyaretlerde, ilçe genelinde yapılacak hizmet ve yatırımlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, "Kaynaklarımız sınırlı ama istekler sınırsız. Bu kaynakları en iyi şekilde değerlendirerek hizmet üretiyoruz" dedi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’in Arapgir ilçesine gerçekleştirdiği program kapsamında, AK Parti ve MHP ilçe başkanlıkları ziyaret edildi, Arapgir Belediyesi’nde görüşmeler yapıldı ve bölgedeki muhtarlarla toplantı gerçekleştirildi. Programın ardından sanayi sitesi ve çarşı esnafı da ziyaret edildi.

Arapgir temaslarına AK Parti İl Başkan Yardımcısı Adnan Polat, MASKİ Genel Müdürü Sinan Çeçen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Seyithan Tekin ile ilgili daire başkanları ve şube müdürleri eşlik etti.

"Yatırımlar plan dahilinde yapılacak"

AK Parti Arapgir İlçe Başkanlığı’nı ziyaretinde konuşan Başkan Sami Er, "Arapgir’imiz için belirlenen program çerçevesinde yatırım ve hizmetlerimiz hızla hayata geçirilecek. Malatya’da yaşanan depremler nedeniyle sorunlarımız büyük ancak devletimizin gücüyle şehrimizi yeniden ayağa kaldırıyoruz. Malatya’da 80 bin hak sahibimiz olmasına rağmen şu ana kadar 101 bin 400 konutun ihalesi yapıldı. 977 şantiyemizle inşa faaliyetleri sürüyor. İnşallah 1 yıl içinde bu konutların büyük kısmı tamamlanmış olacak" dedi.

"Meydan ve grup yolları öncelikli olacak"

Arapgir’e doğalgaz çalışmalarının ardından yeni bir meydan kazandıracaklarını belirten Başkan Er, ilçedeki bazı mahallelerde asfalt ve parke taşı döşemesi yapılacağını da söyledi. Başkan Er, "İmkanlarımız sınırlı, talepler fazla ama aciliyete göre planlama yaparak, hizmetleri öncelik sırasına koyacağız" şeklinde konuştu.

"Birlikte hareket edeceğiz"

MHP Arapgir İlçe Başkanlığı ziyaretinde birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Er, "Arapgir için hep birlikte hareket ederek ilçemizin geleceğini inşa edeceğiz. Gerek muhtarlarımız, gerekse meclis üyelerimizle sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"Şehrimiz ayağa kalkıyor"

Arapgir Muhtarlar Derneği Başkanı Özgür Çataltaş, muhtarlar toplantısının verimli geçtiğini belirterek Büyükşehir Belediyesi’nin ilçede önemli hizmetlere imza atacağına inandığını söyledi.

Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Sami Er, "Göreve geldiğimizde Malatya büyük bir felaketi yaşamıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın destekleriyle şehrimizi ayağa kaldırıyoruz. Deprem bölgelerinde hiçbir yatırım kısıtlanmadı. Malatya’nın her köşesi şu anda şantiye alanına dönüşmüş durumda. Temmuz ayının sonunda çarşı merkezinin ilk etabını teslim etmeyi planlıyoruz" dedi.

Zirai don mağduriyeti takip ediliyor

12 Nisan gecesi meydana gelen zirai don hadisesinin ardından bölgeyi yakından takip ettiklerini vurgulayan Başkan Er, kayısı başta olmak üzere birçok meyvede zararın olduğunu belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’a ve Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’ya bu sorunların aktarıldığını dile getiren Er, "Zirai Don Araştırma Komisyonu ilimizde çalışmalarını sürdürüyor, bu konuda da çözüm için uğraşıyoruz" ifadelerine yer verdi.

"2025 yatırım programı işliyor"

İlçelerde ve kırsalda 2025 yılı yatırım programı doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü belirten Başkan Er, "Yol, sulama, kanalizasyon gibi temel ihtiyaçları karşılamak için hem belediye bütçemizle hem de Ankara’daki temaslarımızla kaynak oluşturmaya çalışıyoruz. Malatya eskisinden daha güzel olacak" dedi.

Esnafla bir araya geldi

Programın sonunda Arapgir Sanayi Sitesi ve çarşı esnafını da ziyaret eden Başkan Er, esnafa hayırlı işler dileğinde bulundu. Esnaflar ise Başkan Er’e teşekkür ederek, Malatya’dan göçün önlenmesi gerektiğine dikkat çekti.