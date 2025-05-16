Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tarafından açıklanan konut satış istatistiklerine göre Karabük’te Nisan ayında 290 konut satıldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Nisan ayına ilişkin konut satış istatistiklerini yayımladı. Verilere göre, Türkiye genelinde Nisan ayında toplam 118 bin 359 konut satışı gerçekleşti.
Batı Karadeniz illerinden Karabük’te Nisan ayında 247’si ikinci el olmak üzere toplamda 290 konut satıldı.
Bu satışların 43’ü ipotekli olarak gerçekleştirildiği bildirildi.
Aynı dönemde Zonguldak’ta 575, Bartın’da ise 219 konut el değiştirdi.
Kaynak: İHA