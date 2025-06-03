Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Haziran ayı meclis toplantısında Fırat, Çöşnük ve Zafer Mahallelerine hitap edecek yeni bir Millet Bahçesi projesi müjdesi verdi. İçerisinde Nikâh Sarayı ve sosyal alanların da yer alacağı projeyle birlikte birçok yatırımın sürdüğünü belirten Taşkın, yerinde dönüşüm için 30 Haziran uyarısını yineledi.

Battalgazi Belediyesi’nin Haziran ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Taşkın, meclis toplantısında yeni Millet Bahçesi projesine dikkat çekti. Nikah Sarayı ve Hayır Çarşısı gibi sosyal alanları da içerecek projenin yıl içinde tamamlanmasının hedeflendiğini belirten Başkan Taşkın, Derme Parkı, Bahçebaşı Mesire Alanı, kilit taşı fabrikası ve GES yatırımlarıyla birlikte yerinde dönüşümde 30 Haziran uyarısını yineledi.

Battalgazi Belediye Meclisi, Belediye Başkanı Bayram Taşkın başkanlığında Haziran ayı olağan toplantısında bir araya geldi. Yoklama, saygı duruşu ve İstiklâl Marşı’nın okunmasının ardından başlayan toplantıda, ilk olarak Mayıs ayı meclis toplantısının karar özeti oy birliğiyle kabul edildi. Battalgazi Belediyesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıda toplam 6 gündem maddesi görüşüldü. Başkan Taşkın, ilçede yürütülen hizmetler hakkında da kapsamlı bir değerlendirme yaptı. Belediye olarak altyapıdan çevre düzenlemesine, sosyal projelerden enerji yatırımlarına kadar geniş bir yelpazede çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Başkan Taşkın, "Bir yandan sahada ekiplerimiz çalışıyor, bir yandan da projelerimizi adım adım hayata geçiriyoruz" dedi.

Yeni millet bahçesi ve nikâh sarayı müjdesi

Battalgazi Belediye Başkanı Bayram Taşkın, Haziran ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Fırat, Çöşnük ve Zafer Mahalleleri başta olmak üzere, şehir merkezine yakın ve yoğun nüfusun yaşadığı bölgelere hitap edecek yeni Millet Bahçesi projesinin detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Karayolları Şube Müdürlüğü’nden devri tamamlanmak üzere olan 15 dönümlük alan üzerine inşa edilecek bu yeni yaşam alanı, sadece bir yeşil alan değil; aynı zamanda sosyal donatılarıyla da dikkat çekecek.

Millet Bahçesi içerisinde Nikah Sarayı ve Hayır Çarşısı gibi vatandaşların ihtiyaçlarına doğrudan cevap verecek birimlerin yer alacağını belirten Başkan Taşkın, "Şu anda nikah işlemleri belediye binamızın zemin katındaki dar bir alanda yürütülüyor. Bu proje ile modern, erişilebilir ve Malatya’ya yakışır bir nikâh salonunu halkımızın hizmetine sunacağız" dedi. Projeye dair tüm bürokratik işlemlerin son aşamaya geldiğini vurgulayan Taşkın, çalışmaların kısa süre içinde başlayacağını ifade etti.

Derme Parkı ve Bahçebaşı Mesire Alanı yaz ayına hazır

Toplantıda doğayla iç içe yaşam alanlarının artırılmasına yönelik projelere de değinen Başkan Taşkın, yapımı büyük ölçüde tamamlanan Derme Parkı ve Bahçebaşı Mesire Alanı projelerinde sona yaklaşıldığını belirtti. Derme Vadisi’nde hayata geçirilen parkın, bölge halkı için hem serin hem de güvenli bir sosyal alan olacağını ifade eden Taşkın, burada güvenlik birimleri için de bir yapı inşa edileceğini söyledi.

Öte yandan Orduzu Göleti ile Çınar Park arasında planlanan kesintisiz saha alanı ile ilgili de bilgiler veren Başkan Taşkın, "Bölgedeki nüfus artışını göz önünde bulundurarak, 160 dönümlük geniş bir yeşil alanı yıl sonuna kadar halkımıza kazandırmayı hedefliyoruz. Bu alan hem sosyal hem sportif ihtiyaçlara cevap verecek şekilde planlandı" dedi.

Kilit taşı fabrikası üretime hazır, GES sistemi devrede

Altyapı ve üretim yatırımlarını da değerlendiren Başkan Taşkın, belediye bünyesinde kurulan kilit taşı fabrikasının bu ay içerisinde üretime başlayacağını açıkladı. Hem belediyenin ihtiyacını karşılamak hem de piyasaya üretim sağlamak amacıyla hayata geçirilen bu tesisin, belediyeye önemli bir ekonomik katkı sağlayacağını vurguladı.

Ayrıca Hacıhaliloğlu Çiftliği’nde kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) ile belediyenin enerji ihtiyacının üçte birinin karşılandığını ifade eden Taşkın, çevre dostu projelerle hem maliyetleri düşürdüklerini hem de sürdürülebilir belediyecilik anlayışını güçlendirdiklerini belirtti.

Yerinde dönüşümde 30 Haziran uyarısı

Deprem sonrası yeniden inşa sürecine dair en kritik başlıklardan biri olan yerinde dönüşüm sürecinde vatandaşlara çağrıda bulunan Başkan Taşkın, 30 Haziran tarihinin son başvuru günü olduğunu hatırlattı. Sadece rezervden çıkarılan veya imar planı bekleyen bölgeler için bu sürenin 31 Ağustos’a kadar uzatıldığını belirterek, "Ruhsat evraklarını son güne bırakmayın. Evrak hazırlığı ve ruhsat işlemleri zaman alıyor, gecikmeler yaşanabilir" uyarısında bulundu.

Şire Pazarı’ndan hükümet konağı arkasındaki projelere, İnönü Caddesi’ndeki imar düzenlemelerinden rezerv alan sorunlarına kadar birçok başlıkta çalışmaların devam ettiğini ifade eden Başkan Taşkın, "Bu hizmetler hepimizin ortak emeği. Meclisimizin iradesiyle, personelimizin gayretiyle Battalgazi’de taş üstüne taş koymaya devam edeceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.