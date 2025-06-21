Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, eğitimdeki temel sorunlara dikkat çekerek sözleşmeli öğretmenlik, mülakat ve ekonomik kayıplar gibi başlıklarda kalıcı çözümler istedi.

Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Yasav, 2024-2025 eğitim-öğretim yılının sona ermesi dolayısıyla yaptığı değerlendirmede, öğretmenlerin fedakarlığını vurgularken, başta sözleşmeli öğretmenlik ve mülakat uygulaması olmak üzere eğitimin yapısal sorunlarına dikkat çekti.

"Eğitimin ana gücü öğretmendir" diyen Yasav, öğretmenlerin mesleki güvencelerinin artırılması ve iş barışının sağlanmasının, eğitimde niteliği doğrudan etkileyeceğini belirtti.

"Sözleşmeli öğretmenlik bitmeli"

Yasav, sözleşmeli ve ücretli öğretmenlik uygulamalarının eğitimde sürekliliği ve kaliteyi olumsuz etkilediğini dile getirerek, "Aile bütünlüğünü bozan, güvencesizliğe yol açan bu istihdam biçimlerinden vazgeçilmelidir." dedi.

"Mülakat kaldırılmalı"

Öğretmen atamalarında uygulanan mülakat sisteminin adalet duygusunu zedelediğini ifade eden Yasav, "Objektif ve ölçülebilir yöntemlerle yapılan sınavlar esas alınmalı. Mülakat, hakkaniyetli bir yöntem değil." diye konuştu.

"Kariyer süreci adil olmalı"

Yeni müfredat ve tayin sistemine dair olumlu adımların olduğunu ancak uygulamada eksikler bulunduğunu söyleyen Yasav, kariyer basamaklarında adaletin sağlanması gerektiğini belirtti.

"Ekonomik kayıplar telafi edilmeli"

Yasav, eğitim çalışanlarının yaşadığı ekonomik kayıplara da dikkat çekerek, "Enflasyon karşısında alım gücü düştü. 3600 ek gösterge gibi özlük hakları tüm eğitim çalışanlarını kapsayacak şekilde hayata geçirilmeli." dedi.

"Yöneticilik meslekleşmeli"

Okul yöneticiliği atamalarında liyakatin esas alınması gerektiğini vurgulayan Yasav, "Şeffaf, sınav ve performansa dayalı bir sistem kurulmalı. Yöneticilik artık bir uzmanlık alanı olarak görülmeli." ifadelerini kullandı.

"Yeni döneme sorunlardan arınarak girmeliyiz"

Deprem bölgelerinde eğitim ortamlarının iyileştirilmesinden, okullara doğrudan kaynak aktarılmasına kadar birçok alanda iyileştirme yapılması gerektiğini dile getiren Yasav, "Yaz ayları yeni eğitim yılına güçlü başlamak için bir fırsattır. Bu dönem sorunları çözmek için kullanılmalıdır." diyerek açıklamasını tamamladı.