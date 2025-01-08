Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı.

Olimpiyat, dünya ve Avrupa şampiyonu efsane milli güreşçi Yaşar Doğu, vefatının 64. yılında Cebeci Askeri Şehitliği’nde düzenlenen törenle anıldı Törende konuşma yapan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Yaşar Doğu’nun Türk sporundaki yeri ve önemine vurgu yaptı. Akgül, “Hem sportif başarıları hem de örnek kişiliğiyle Yaşar Doğu, gençlerimiz için eşsiz bir ilham kaynağıdır. Onun gibi sporcular yetiştirmek, Türk sporunu daha ileriye taşımak adına bizim için en büyük motivasyon kaynağıdır. Federasyon olarak bu mirası yaşatmak için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Efsane güreşçinin oğlu Prof. Dr. Gazanfer Doğu ise genç güreşçilere seslenerek, babasının yaşamından öğrenecek çok şey olduğunu dile getirdi. Doğu, “Yaşar Doğu, yalnızca bir sporcu değil, aynı zamanda bir ahlak ve azim timsaliydi. Onun çalışma disiplini ve güçlü karakteri, Türkiye’ye büyük başarılar kazandırdı. Gençler, lütfen bu değerli insanı tanıyın, onun hayatını inceleyin ve siz de onun gibi iz bırakmaya çalışın” cümlelerine yer verdi.

Saygı duruşuyla başlayan anma töreninde, konuşmaların ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti yapıldı, okunan dualarla birlikte katılımcılar, Yaşar Doğu’nun kabri başında dua etti.