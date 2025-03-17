Niğde İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ’Yaşam Tüneli’ çadırında trafik kurallarına yönelik bilgilendirme çalışması gerçekleştirildi.

8-14 Mart 2025 tarihleri arasında Kayseri Yolu 14. kilometrede bulunan yaşam tünelinde verilen eğitim kapsamında hız limitleri, emniyet kemeri kullanımı, seyir halinde cep telefonu ile konuşma ve kırmızı ışık ihlali gibi önemli trafik kuralları başta olmak üzere genel trafik güvenliği konularında vatandaşlara bilgilendirme yapıldı.

Çalışma süresince 16 sürücü ve 54 yolcu olmak üzere toplam 70 kişi, görsel materyaller eşliğinde ve yüz yüze iletişimle trafik kuralları konusunda bilinçlendirildi.