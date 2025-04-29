İZSU Genel Müdürlüğü Urla, Seferihisar, Menderes ve Karaburun’da yaşayan vatandaşların tatil sezonunda su sorunu yaşamaması için yoğun bir çalışma yürütüyor. Yaklaşık 10 milyon liralık yatırımla 10 su kuyusu açan İZSU, mevcut yer altı ve yer üstü kaynaklarına ek olarak alternatif kaynak üretmeye de devam ediyor. İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, Yarımada bölgesindeki mevcut yer altı kaynaklarına yenilerini daha ekledi. Kuraklık ve iklim krizi sonucu özellikle Yarımada bölgesinde yaz aylarında artan nüfusu göz önünde bulundurarak çözümler üreten İZSU Genel Müdürlüğü, 10 milyon liralık yatırımla 10 su kuyusu açtı. Karaburun, Urla, Seferihisar ve Menderes’te açılan yeni kuyulardaki sular ise iletim hatları vasıtasıyla mahallelere dağıtacak. Ayrıca İZSU Genel Müdürlüğü bu yaz su sıkıntısı yaşamamak adına jeofizik yöntemlerle yeni kuyuların yerlerini belirliyor ve çalışmalarını sürdürüyor.

SORUN YAŞAYAN BÖLGELERDE ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR

Yapılan sondaj çalışmaları hakkında bilgi veren İZSU 3. Bölge Jeoloji Mühendisi Dilek Kuzu, “Son yıllarda yaşanan kuraklık sebebiyle su arzında sorun yaşanabilecek bölgelerde su temini amacıyla sondaj kuyusu açıyoruz. Bu kapsamda 10 kuyumuzu Karaburun, Seferihisar, Urla’da ihtiyaçlı bölgelerde açtık. Bu açılan kuyular sayesinde yerin altından aldığımız sular iletim hatlarıyla ihtiyacı olan mahallelere dağıtılacak. Su sorunu yaşayan bölgelerde ise çalışmalarımız devam ediyor. 2025 yılı içerisinde yeni bir ihaleye daha çıkacağız ve yeni su kuyularımızı açacağız” dedi.