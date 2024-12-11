Çayırova’da yaralı halde bulunan yavru kedi, Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’nda tedavi edildi. Kedinin ismini çalışanlar portakal koydu.

Çayırova Belediyesi ekipleri tarafından sokakta bulunan ve 5 aylık olduğu düşünülen yavru kedi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası’na getirildi. Minik kediye ilk yapılan muayene ve radyolojik görüntüleme sonrası arka bacağında kırık tespit edildi. Tedavisine hemen başlanılan minik kedi sağlığına kavuştu. Şimdiden ekiplerin gözdesi olan kediye sağlık ekipleri tarafından ‘portakal’ ismi verildi.

Cerrahi operasyonlardan beslenmeye kadar can dostların bütün ihtiyaçlarının karşılandığı Patilik Mutlu Sokak Hayvanları Kasabası 170 dönümlük geniş bir arazide hizmet veriyor.