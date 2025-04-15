Konya’nın Beyşehir ilçesinde öğrenciler yaptıkları afiş ve resim çalışmaları ile dünyadaki su varlığının önemine dikkat çekti, farkındalık oluşturdu.

Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün 22 Mart Dünya Su Günü çerçevesinde düzenlediği resim ve afiş yarışması sonuçlandı. Dereceye giren öğrencilere ödülleri İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk tarafından verildi. Konuk, törende yaptığı konuşmada, suyun tüm canlıların ve insanoğlunun yaşam kaynağı olduğuna dikkati çekerek, "Bu önemli günde öğrencilerimizin suyun değerine dikkat çeken çalışmaları bizleri gururlandırdı. Gelecek nesillerin çevreye ve kaynaklara duyarlı bireyler olarak yetişmesi adına bu tür etkinlikleri çok kıymetli buluyorum" dedi.

Konuk, minik öğrencilerin suyun önemine dikkat çeken afiş ve resim çalışmalarının hem öğretmenleri hem de jüri tarafından beğeni topladığını da belirtirken, "Anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyinde gerçekleştirdiğimiz yarışma sonunda ödül hak almaya kazanan öğrencilerimizi tebrik ediyor, eğitim hayatlarında başarılar diliyorum" diye konuştu.