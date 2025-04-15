Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Turizm Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen, Turizm Haftası etkinlikleri başladı.

Her sene 15-22 Nisan tarihlerinde kutlanan Turizm Haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikler, 15 Nisan Salı günü Atatürk Kültür Merkezi’nde Turizm Paneli ile başladı. Programın açılışına Muğla Valisi Dr. İdris Akbıyık, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Menteşe Kaymakamı Mehmet Eriş, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar ile turizm sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

Açılış konuşmalarıyla başlayan programda, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Ayazlar, Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Cengiz Aygün, Bodrum Otelciler Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Dengiz, MSKÜ Rektörü Prof. Dr. Turhan Kaçar, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ve Muğla Valisi İdris Akbıyık turizm sektörüne yönelik konuşmalar gerçekleştirdi.

Konuşmaların ardından, geçmiş dönem Turizm Bakanı Bahattin Yücel, "Muğla Turizmi Dünü, Bugünü ve Geleceği" isimli panelle Doç. Dr. Senem Yazıcı Yılmaz moderatörlüğünde katılımcılarla buluştu.

Sektör hakkında deneyimlerini anlatan Yücel, öğrencilere mesleki önerilerde de bulundu.

Daha sonra Ertuğrul Karslıoğlu yönetmenliğindeki "Stratonikea" isimli belgesel gösterimi sergilendi. Program, Muğla Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi’nde düğün yemeği etkinliği ile devam etti.

Saburhane Yürüyüş Turu ile son bulacak etkinlikler, 16 Nisan Çarşamba günü de devam edecek. Yeniköy’den Kortej Yürüyüşü ile başlayacak olan 2.gün etkinlikleri, AKM Fuaye alanında Kokteyl ve akabinde protokol konuşmaları ile sürecek. Daha sonra Üniversiteler Arası Bilgi Yarışması yapılacak. Son olarak Gastronomi Atölyeleri ve ikramlarla sürecek program, film gösterimi ile son bulacak.