Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından İmar Hakkı Aktarımı’na ilişkin yapılan açıklamada, “Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek” denildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, İmar Hakkı Aktarımı’nda hak aktarımı ve bedel tespitinin nasıl olacağına dair vatandaşın aklında kalan soruları cevapladı.

Hangi arsaları kapsayacak

İmar planları içinde 2019 yılı öncesinde (okul, hastane, belediye hizmet alanı, resmi kurum alanı gibi) kamu hizmet alanlarına ayrılan ancak uzun yıllar vatandaş mülkiyetlerindeki kamulaştırılamamış parselleri kapsar.

İmar hakkı aktarımı ile vatandaş ne kazanacak

Vatandaşlara parsellerinin tamamının ya da bir kısmının kamu hizmet alanları içinde kalması sebebiyle, yapılaşma hakkının verilememesinden kaynaklanan hukuki anlaşmazlıkları giderilecek, mağduriyetlerinin önüne geçilecek.

Vatandaşın mülkiyeti istemeden el mi değiştirecek

Vatandaşın mülkiyetine el konması söz konusu değil aksine imar hakkı aktarımı ile vatandaşların kullanamadığı parseline/ hissesine karşılık gelen imar haklarının imar planı kararı ile belirlenen başka bir alanda kullanılması sağlanacak. Böylece bir taraftan vatandaş imar hakkına kavuşurken bir taraftan da kamuya yeni hizmet alanları kazandırılacak. Yapılacak tüm işlemler kamu ve toplum yararına yürütülecek.

Devlet ve vatandaşa uzlaşma yolu sunulacak

Kamu kurumları ve yerel yönetimler ile vatandaşların arasındaki hukuki anlaşmazlıklar bu sayede her iki tarafa da mali yük getirmeden çözülebilecek.

Hak aktarımı nasıl yapılacak

Vatandaşların verilemeyen imar haklarının değeri tespit edilecek, bu değere karşılık gelen hakları, imar planı kararıyla belirlenen alanlara aktarılacak.

Bedel tespiti nasıl olacak

Tüm işlemler Kamulaştırma Kanunu göre Sermaye Piyasası Kurulunca lisans almış bağımsız değerleme kuruluşlarınca gayrimenkul değerleme esasları doğrultusunda tesis edilecek. Vatandaş asla mağdur edilmeyecek

Süreç devlet güvencesinde olacak

İmar Hakkı Aktarımı iş ve işlem süreçleri yetki alanları dahilinde imar planı onaylamaya yetkili Bakanlık ve Yerel Yönetimler tarafından yürütülecek.