Milli Eğitim Bakanlığı’nın ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2025), “Yapay Zekâ ve Eğitim” temasıyla küresel liderleri İstanbul’da buluşturuyor.İSTANBUL (İGFA) - Altıncısı düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2025), 20 Haziran’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla İstanbul’da başladı. Yapay zekâ ve eğitim teknolojilerindeki yenilikleri ele alan zirve, 20 ülkeden eğitim bakanlığı temsilcileri, teknoloji liderleri ve akademisyenleri bir araya getiriyor.

YAPAY ZEKÂ EĞİTİMDE DÖNÜŞÜM YARATIYOR

Zirvenin ana teması “Yapay Zekâ ve Eğitim” olurken, öne çıkan konuşmacılardan Yapay Zekâ Eğitim Derneği CEO’su Amanda Bickerstaff, “Eğitimin Yeni Zekâsı: Öğretmen & Yapay Zekâ İş Birliği” başlıklı sunumunda çarpıcı tespitler paylaştı. Bickerstaff, Dünya Ekonomik Forumu verilerine göre yapay zekânın 2030’a kadar 170 milyon yeni iş yaratacağını, 92 milyon pozisyonun ise yapay zekâya devredileceğini belirtti. “Üretken yapay zekâ kapasitesi her 7 ayda bir ikiye katlanıyor. Bu hız, bireylerin sürekli ‘yeniden öğrenme’ becerisi kazanmasını zorunlu kılıyor” dedi

. Yaratıcılık, analitik düşünme ve çevikliğin geleceğin en kritik yetkinlikleri olduğunu vurgulayan Bickerstaff, yapay zekâ okuryazarlığının iş başvurularında olmazsa olmaz haline geldiğini ifade etti.

VERİ GÜVENLİĞİ VE EĞİTİMDE REFORM ÇAĞRISI

Bickerstaff, yapay zekânın insanlarla işbirliği halinde kullanıldığında öğrenme süreçlerini güçlendirdiğini, ancak veri güvenliğine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayarak, “Özel bilgilerinizi paylaşmayın, güvenilir sistemler kullanın” dedi. Eğitim kurumlarını müfredatlarını yapay zekâ okuryazarlığına göre revize etmeye çağıran Bickerstaff, çevik öğrenme modellerinin yaygınlaştırılmasını önerdi.

Zirvede OpenAI eski GTM Başkanı Zack Kass, Skype Kurucusu Jonas Kjellberg ve Apple Siri’nin Kurucusu Luc Julia gibi isimler yapay zekânın eğitime etkilerini tartışıyor. 80 panel ve oturumda, sınır ötesi eğitim teknolojileri, girişimcilik ve dijital dönüşüm ele alınıyor. Eş zamanlı fuarda 100’den fazla teknoloji şirketi yeniliklerini sergilerken, kuluçka merkezlerindeki eğitim çözümleri yatırımcılarla buluşuyor. Yapay zekâyla üretilmiş ilk müzik aleti, sanat ve teknolojiyi birleştiren özel bir sergilemeyle dikkat çekiyor.

ÖĞRETMENLER SAHNESİ VE YERLİ TEKNOLOJİ VURGUSU

“Öğretmenler Sahnesi”, öğretmenlerin sınıflardaki yenilikçi uygulamalarını paylaşarak eğitimde dönüşüm hikayelerine ev sahipliği yapıyor. Fuar, yerli eğitim teknolojisi şirketlerini uluslararası pazarlara taşımayı hedefliyor. Millî Eğitim Bakanlığı, Özel Okullar Birliği, TÜBİTAK, teknoparklar ve üniversitelerin desteklediği TETZ 2025, Türkiye’nin eğitim teknolojilerindeki küresel vizyonunu güçlendiriyor.