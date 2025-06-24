CHP Genel Başkanı Özgür Özel, asgari ücretin 30 bin 205 lira olması gerektiğini belirterek, işverene yükü azaltacak teşvik önerisi sundu ve çevre mücadelelerinden kamu işçilerine kadar geniş bir destek mesajı verdi.ANKARA (İGFA) - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, TBMM Grup Toplantısı’nda asgari ücretin 30 bin 205 liraya çıkarılması gerektiğini vurguladı.

Enflasyon ve büyüme oranlarına dayandırdığı bu talebin asgari ücretlilere “nefes aldıracağını” ifade eden Özel, devletin artan SGK primlerinden 51,5 milyar liralık teşvikle işverene sadece 1000-1500 liralık yük kalacağını belirtti. “Küçük esnaf ve tekstile 6 bin 250 lira teşvik öneriyoruz. Asgari ücretlileri bu mücadeleye destek vermeye çağırıyoruz” dedi.

ÇEVRE VE ADALET MÜCADELESİ

Kürsüye yaşlı bir kadının verdiği kekik dalıyla çıkan Özel, zeytinliklerde maden aramasına olanak tanıyan kanun teklifine karşı sonuna kadar mücadele edeceklerini söyledi. Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel yangını soruşturmasını eleştiren Özel, “Ailelerin yüreğindeki yangını söndürmek için 7 Temmuz’daki ilk duruşmada yanlarında olacağız,” dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’u, yangında sorumluluğu bulunan personel için yargılama izni vermemekle suçlayarak, Yunanistan’daki lüks yat gezisini eleştirdi ve Yunan bakanların facialardan sonra istifa örneklerini hatırlattı.

GENÇLER VE EKONOMİK KRİZ

Manisa’da elektrik akımına kapılarak hayatını kaybeden Nehir Zeyrek’in YKS’ye gireceği okula yaptığı ziyareti anlatan Özel, gençlerin geleceğe umutsuz baktığını belirtti. KYK burs ve kredilerinin yetersizliğine dikkat çeken Özel, “4,7 milyon ev genci harçlık almaya utanarak yaşıyor. İşçiler, emekliler, çiftçiler geçinemiyor. 39 milyon vatandaşın 2,1 trilyon liralık kredi kartı borcu var; kişi başı 54 bin lira. 19 Mart darbesinde yitirilen 60 milyar dolarla bu borçlar kapanır, üstüne 7 bin lira kalır,” dedi.

KAMU İŞÇİLERİNE DESTEK

Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde 600 bin kamu işçisine beklenti enflasyonu üzerinden zam teklif edildiğini belirten Özel, “Mücadeleniz mücadelemizdir. Meydanlarda, grevde yanınızdayız,” diyerek işçilere destek sözü verdi.