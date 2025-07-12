Bilecik’in Gölpazarı ilçesin’de geçtiğimiz günlerde meydana gelen yangınların ardından devletin tüm kurumları hızla harekete geçti.

Yangında zarar gören vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için yürütülen çalışmalar kapsamında Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, köyü ziyaret ederek hem vatandaşlarla bir araya geldi. Yapılan tespit çalışmaları sonrası, afetin etkilediği ailelere büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kesif yem, balya, yemlik ve hayvan çadırları olmak üzere birçok kalemde ayni destek sağlandı. Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) tarafından da yangından zarar gören çiftçilere toplam 2 milyon TL tutarında hibe desteği verileceği açıklandı. Ayrıca yangından doğrudan etkilenmeyen ancak bölgedeki tarımsal üretimin devamlılığı açısından önemli olan Soğucakpınar ve Kaşıkçılar köylerinde üretilen 6 bin ton karpuz bir kooperatif tarafından satın alınarak üreticiye destek sağlandı.