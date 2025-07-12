Yalova’nın Altınova ilçesine bağlı Subaşı beldesinde belediye tarafından kanatlı ve büyük-küçükbaş hayvan beslemenin yasak olduğu yönündeki alınan karar ve yapılan anonslar sosyal medyada büyük tepki görmüştü. Belediye Başkanı Turan Canbay, gelen çok sayıda şikayet üzerine insan sağlığı açısında böyle bir uygulamaya gittiklerini fakat bunun sosyal medyada farklı yerlere çekildiğini söyledi.

Subaşı beldesinde belediye, ortak alanlar ile yasaklanan bölgelerde büyükbaş, küçükbaş ile tavuk, horoz, ördek, güvercin ve kaz gibi kanatlı hayvanların beslenmemesi ve barınak yapılmasının yasaklandığını duyurmuştu. Sosyal medyada büyük tepki gören olayla ilgili konuşan Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, "Aslında anonsun amacı kümes hayvanlarını katletmek anlamında değildi. Bunu bizim anonsumuzdan sonra yayınlayan arkadaş bu şekilde lanse etmiş ama şu anda Subaşı’nda bu konuda çok büyük yapılaşma var. İnsanların yaşadığı alanlarda çok fazla tavuk, koyun, keçi tarzında hayvanlar beslenmeye başlandı. Maalesef yaz aylarında çok fazla koku ve pislik meydana geldi. İnsanlardan çok fazla şikayet gelmeye başladı. CİMER şikayetleri ve şahsi olarak belediyeye gelen şikayetlerden dolayı değerlendirmeye aldık ve insanları uyardık. Eğer bunları yapacaksanız toplumun olduğu yerde değil daha çok insanların uzak olduğu alanlarda yapın ki kimse rahatsız olmasın" ifadesini kullandı.

Apartman bahçelerinde işi ticarete döktüler

Beldede işi ticarete döken vatandaşların da oluğunu kaydeden Canbay, şunları kaydetti:

"Kuluçka makinası alıp çoğaltmaya ve bu işin ticaretini yapmaya başlamışlar. Biz de bunların önüne geçmek istedik. Şansızlığımız şu, iklim yasasının çıktığı güne anonsun denk gelmesi. Bu işlemlere 20 Haziran’da başladık. Tek tek evler gezildi, tespitleri yapılıp tutanakları tutuldu. Daha düzenli hale gelebilmesi için uyarılar yapıldı. Bunun sonucunda insanlar ’artık kümes hayvanlarını da katledecekler’ dedi. Subaşı Belediyesi olarak sokak hayvanlarıyla ilgili yasa çıktığında da ilk işlem yapan belediyelerden bir tanesiyiz. Bizim barınağımız belki Yalova’nın en güzel barınaklarından bir tanesi. Biz sokak hayvanlarına zarar vermedik. Tam tersine insanlardan zarar görmemesi adına bir araya toplayıp daha güzel bir alan oluşturup çalışıp bakımlarını yaptık. Bunda da aynı. İnsan sağlığı açısından zarar verecek bir olaydı. Maalesef şöyle bir kötü durum oluştu, insanlar bunu yaparken iyi tarafından bakıp günde 1-2 tane yumurta alacağız yiyeceğiz evet bunlar güzel bir şey, köy yerlerinde normaldir. Öyle bir duruma geldi ki apartmanlar pirelenmeye başladı. İnsanlar bundan rahatsız. Aşırı derecede koku oluşmaya çevreye rahatsızlık vermeye başladı. Biz de bunları önlemek adına böyle bir adım attık ama yanlış anlaşıldı. Amacımız burada kümes hayvanlarını yok etmek değil hayvanların insanlara zarar vermediği daha rahat bir ortamda bakılmasını sağlamak."

Sosyal medyada yayılan konuyu çarpıta paylaşımlarla ilgili suç duyurusunda bulunduğunu dile getiren Başkan Canbay, bugüne kanatlı ve küçük ve büyükbaş hayvanları uygunsuz şekilde besleyen 22 kişiye uyarıda bulunduklarını kaydetti.