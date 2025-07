Milli Eğitim Bakanlığı Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak atanan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, duygu dolu bir veda mesajı yayınladı.

"Bu dünyada doğanlar ölmek, konanlar göçmek içindir. Hiç şüphesiz bizler de ebedî kalıcılar değiliz. Her inişin bir yokuşu, her yokuşun bir inişi olduğu gibi her başlangıcın da bir mutlaka sonu vardır. Elbette asıl olan şey hayatın size verdiği rolün ışıltısı değil bu yolculukta neler yaptıklarınız ve hangi izleri bırakıp nasıl hatırlanacağınızdır" diye söze başlayan Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Yakup Yıldız, "7 Ağustos 2023 tarihinde şahsıma tevdi edilen Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü görevimden, Orta Öğretim Genel Müdürlüğü Daire Başkanı olarak görevlendirilmem nedeniyle ayrılıyorum. Öncelikle bana bu kadim şehre hizmet onurunu yaşatan Millî Eğitim Bakanımız Sayın Yusuf Tekin’e şükranlarımı arz ediyorum. Eğitime dair her çalışmamızda yanımızda duran, birlikte yol yürümekten gurur duyduğum Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi’ye, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, mülki idare amirlerimize, eksik yazma endişesiyle isimlerini zikretmekten kaçınacağım istisnasız tüm sivil toplum örgütlerine, esnaf ve oda birliklerimize, kıymetli basın mensuplarımıza, Erzurum’da eğitimin çıtasını bir adım daha öteye taşıyabilme çabamızın ortağı olan çalışma arkadaşlarıma, dualarında ve gönüllerinde bana yer veren değerli öğretmenlerimize ve Erzurum halkına teşekkür ediyor; emanet nazarı ile baktığım bu onurlu görevi devralan İl Millî Eğitim Müdürümüz Süleyman Ekici’ye de yeni görevinde başarılar diliyorum. Göreve başlarken: "Mevlânâ Celâleddin Rûmî’nin pergel metaforunda ifadesini bulan, bir ayağı kültürel-manevî değerlerine sabit, diğer ayağı dünyayı dolaşabilen, güçlü Türkiye’nin hizmetkârı bireyler yetiştirmek en büyük ülkümüz olacaktır." demiştim. İki yıllık görev sürem boyunca çocuklarımızı Türkiye Yüzyılı’na yakışır bireyler olarak yetiştirmeye, okul okul gezerek her öğrencimizi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin özü olan değerlerimizle buluşturmaya, ülkemizin geleceği çocuklarımız için çalışan okul yöneticilerimiz ve öğretmenlerimizin motivasyonunu arttırmaya, onların iyi oluş düzeylerine katkı sağlayarak sinerji oluşturmaya gayret gösterdim" dedi.

"Tamamlayamadıklarımız benim eksikliğim ve kusurumdur"

Göreve geldiği günden itibaren; insanı odak noktasına koyan, adaletli, herkesi birleştiren, sevgi ve saygıya dayalı bir yönetim anlayışı uygulayarak görevimi yapmaya çalıştığını ifade eden Yıldız, "Bulunduğumuz makamların ulaşılamaz yerler olmadığını, hizmet makamları olduğunu kapımızı ve gönlümüzü herkese açarak göstermenin gayreti içerisinde oldum. Bugün geriye dönüp baktığımda güzel olan her ne varsa hepsi değerli idareci ve öğretmen arkadaşlarımın eseridir. Eksik kalanlar, yapamadıklarımız, tamamlayamadıklarımız ise benim eksikliğim ve kusurumdur. Güzel dostlar kazandığım ve ömrüm boyunca unutamayacağım hatıralarla dolu bir dönemin sonunda yüreğimi sizlerle bırakarak ayrılıyorum. Sizlerden ayrılırken her sınıf tahtasında bir hayal, her öğretmenler odasında samimi bir sohbet, her okul bahçesinde umut dolu bakışlar bırakıyorum ardımda. Başlarken: "Allah’ım, görevden ayrıldığımda millete hizmet yolunda yaptıklarım ile Erzurum sokaklarında gururla dolaşmayı nasip et!" duasıyla çıktığım bu yolda bâkî kalan bu kubbede bir hoş sadâ bırakabildiysem ne mutlu bana... Bu süreçte farkında olmadan kırdığım ya da hakkını teslim edemediğim varsa hoşgörülerine sığınıyor ve helallik diliyorum. Şahsıma düşen her hak helal olsun. Hoş bir sadâ bırakabilmiş olmak dileğiyle... Allah’a emanet olun" diye konuştu.