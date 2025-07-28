Hatay’ın İskenderun ilçesinde üniversite eğitimi alan Ramazan Altun, mezuniyetiyle birlikte adadığı kurbanı kestirerek konteyner kentte dağıttı. Yaptığı davranışla sosyal medyada binlerce insanın ilgi odağı olan Altun, depremde yıkılan evinin enkazından sağ çıktığını söyledi.

İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünde eğitim alan 25 yaşındaki Ramazan Altun, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan depremde yıkılan evinin enkazından sağ çıkmayı başarmıştı. Asrın felaketinin ardından yaşama tutunan ve eğitimine devam eden Altun, okulundan mezun olmasıyla birlikte kurban adağında bulundu. Adağını kestiren ve etini konteyner kentte yaşayan ailelere dağıtan Altun, yaptığıyla taktir toplarken sosyal medyada binlerce insanlara ulaşarak yürekleri ısıttı.

"Bu insanlara böyle veda etmek istedim"

Depremde yıkılan evinden sağ çıkan ve mezuniyeti için adadığı kurban etini vatandaşlara dağıtan 25 yaşındaki Ramazan Altun, "İskenderun Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümünden geçtiğimiz hafta mezun oldum, çok şükür. 25 yaşındayım ve Mersin’de yaşıyorum. 6 Şubat depreminde, içinde bulunduğum İskenderun Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki yıkılan evimden çok şükür sağ çıkabildim. Sonrasında ise İskenderun’da çeşitli zorluklara rağmen eğitim hayatımı başarıyla tamamladığımda bir kurban adamak istedim. Bu kurbanı kestirip, doğrudan konteynerde yaşadığımız zor günleri paylaşan insanlara dağıtmak istedim. Bu konteyner kent, hemen okulumun karşısında bulunuyordu ve her gün gördüğüm insanların yaşadığı yerdi. Onlara bu şekilde bir veda etmek istedim. Umarım ki yaralarımızın tamamen sarıldığı bir Hatay’da tekrar kavuşabiliriz. Allah’a emanet olun" dedi.