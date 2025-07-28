Uşak Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim Kafe" etkinliklerinin bu haftaki durağı Uşak Merkez Güre Köyü oldu. Etkinlikte, köy halkıyla bir araya gelen akademisyenler, tarım ve hayvancılıkla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Toplantıda Uşak Üniversitesi Ziraat Fakültesinden Doç. Dr. Sibel Alapala "Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunlarını, Doç. Dr. Osman Yüksel ise "Hayvan Beslemede Kaliteli Kaba Yemlerin Önemi, Anız Yakmanın Toprak ve Tarıma Etkilerini anlatırken toplantının Moderatörlüğünü Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak yaptı.

Toplantı Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav’ın açılış konuşmasıyla başladı. Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş’ın, bilim halk buluşmalarını çok önemsediğini ve tüm katılımcılara selamlarını ilettiğini belirten Prof. Dr. Özav; "Etkinliklerimiz köylerimizde ihtiyaç duyulan isteklere göre bilim insanlarımızı köy sakinleri ile bir araya getiriyor. Gelecek haftalarda da halkımızın ihtiyacı olan konularda bu buluşmalarımızı sürdüreceğiz." dedi.

Yem kalitesi, hayvan seçimi ve anız yakmanın zararları

"Hayvan Beslemede Kaliteli Kaba Yemlerin Önemi, Anız Yakmanın Toprak ve Tarıma Etkileri" başlıklı konuşmasında Doç. Dr. Osman Yüksel, kaba yemin ne olduğunu, hayvancılıkta yemin önemini ve kaliteli yemin nasıl olması gerektiğini, yem ekiminde dikkat edilmesi gerekenleri ayrıntıları ile anlattı. Doç. Dr. Yüksel; "Hayvancılığın masraflarının yüzde yetmişini yem giderleri oluşturur. Hayvan yemi olmayan saman kaliteli bir besin değildir. Uluslararası sınıflandırmada içerisinde yüzde 8’den fazla protein bulunduran yem kalitelidir. Hayvan seçiminde yetiştirdiğimiz yem önemlidir. Arazimizde üretebildiğimiz yem türüne göre hayvanımızı seçmeliyiz." dedi.

Konuşmasının devamında Doç. Dr. Yüksel; hayvanlar için ne kadar yem ekilmesi gerektiğini de dinleyicilere örnekler üzerinden aktardı.

Doç. Dr. Osman Yüksel, toprağa ciddi zararlar veren ve büyük yangınlara neden olan ‘anız yakma’ ile ilgili şunlara dikkati çekti: "Anız yakmak, kısa vadede çiftçiye kolaylık sağlıyor gibi görünse de uzun vadede toprağa, çevreye ve tarımsal üretime ciddi zararlar verir. Toprak yapısının bozulma nedeniyle toprak verimliliğini düşürür. Anız yakımı ile toprakta organik madde kaybı olur. Organik madde toprağın su tutmasını sağlar. Anız yakıldığında bu madde azalır, toprak daha çabuk kurur. Kuruyan toprakta bitki kökleri zor gelişir, ürün verimi düşer. Yararlı böcekler ve mikroorganizmalar da yok olur, bu da kimyasal ilaç kullanımını artırır. Bunlarını yanında yangın, can, mal kaybı riski vardır. Kontrolden çıkan anız yangınları tarla, orman, ev ve canlılara ciddi zararlar verebilir." uyarılarında bulundu.

Besi sığırcılığında dikkat edilmesi gerekenler

"Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Yetiştiriciliği ve Sorunları" başlıklı sunumunda Doç. Dr. Sibel Alapala, büyükbaş hayvan yetiştiriciliğindeki sorunların hayvan, yem, mera kullanımI, üretim planlaması, işletme büyüklüğü, hibe ve destekler gibi başlıklar altında toplanacağını belirterek bu sorunların çözümü için önerilerde bulundu.

Doç. Dr. Alapala, sığır yetiştirici ile ilgili olarak da ülke genelinde süt ve besi sığırcılığı yetiştiriciliğini anlattı. Doç. Dr. Alapala, "Sığır yetiştirilirken verimli ırklar seçilmeli, suni tohumlama yaygınlaştırılmalı, genetik kayıt sistemleri oluşturulmalıdır. Ayrıca kaliteli kaba yem üretimi artırılmalı, hayvanların ihtiyaç duyduğu besinler dengeli şekilde verilmelidir. Bunların yanında üreticiler de modern üretim teknikleri, yem hazırlama, süt sağımı, buzağı bakımı gibi konularda eğitimler alarak kendini geliştirmelidir." dedi.

Doç. Dr. Sibel Alapala; küçükbaş (koyun-keçi) hayvan yetiştiriciliği ile ilgili de merak edilen konulara değindi.

Sunumlar sonrasında Doç. Dr. Osman Yüksel ve Doç. Dr. Sibel Alapala dinleyicilerden gelen soruları da yanıtladı.

Etkinlik Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Lütfi Özav tarafından buluşmaya katkıda bulunan, Doç. Dr. Ayşen Melda Çolak, Doç. Dr. Osman Yüksel ve Doç. Dr. Sibel Alapala’ya Genel Sekreter Bülent Şahin tarafından da Güre Köyü muhtarı Hasan Öktem’e teşekkür belgesinin verilmesiyle son buldu.