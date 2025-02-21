Bir önceki dönem Akçin İlkokulunda okul müdürü olarak görev yaparken aniden rahatsızlanarak vefat eden Yakup Kadri Işıkcı adına son görev yaptığı okulda öğrencileri, meslektaşları ve çeşitli kurumlardan bağışlanan kitaplarla kütüphane oluşturuldu.

Kütüphanenin açılışına İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, Eğitim Müfettişleri Başkanı Yusuf Turhan, Müdür Yardımcısı Mevlüt Çınar, Şube Müdürleri ile rahmetli Yakup Hoca’mızın ailesi, okul müdürleri ve eğitim camiasından geniş katılım sağlandı. Yakup Kadri Işıkcı hayatının okunduğu açılış öncesi programda; meslektaşları ve Merhum Yakup Kadri Işıkcı Hoca’mızın babası ile eşi de konuşma yaparak duygularını ifade etti.

Yakup hocamız öğrencilerini hep ileriye götürmeye gayretindeydi

Güzel anıların anlatıldığı konuşmalarda İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci’nin sözleri de duygusal anların yaşanmasına sebep oldu. Sünnetci "Hafızalardan silinmeyen yüzler ve sözler vardır. Merhum Yakup Kadri Işıkcı Hoca’mız da o şahsına münhasır şahsiyetlerden biridir benim için. Öğrencileri ile bizlere yaptığı son ziyaretinde kendi elleri ile yaptıkları bayrağımızı hediye etmişlerdi. O güler yüzü ve gözündeki ışıkla öğrencilerini hep daha ileriye götürme gayretindeydi. Daha yapacak çok güzel işlerimiz vardı. Tekrar ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Bu kütüphaneyle onun ismi en çok sevdiği öğrencilerinin zihninde ve kalbinde olmaya devam edecektir. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

Kurdele kesiminden sonra hayırsever vatandaşlar tarafından 6 bin 500 kitabın bağışlandığı kütüphane gezildi ve akabinde Merhum Yakup Kadri Işıkcı hayrına lokma dağıtıldı.