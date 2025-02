Final Okulları’nın Türkiye geneli düzey belirleme sınavına yaklaşık 9 bin öğrenci katılım sağladı.

Diyarbakır Final Okulları Yöneticisi Emrah Burhan, yarım asırdır Türkiye’nin eğitimine katkıda bulunduklarını, ana sınıfından 12’nci sınıfa kadar bölgede ve Türkiye’de hizmet verdiklerini söyledi.

Bursluluk sınavlarını gerçekleştirdiklerini belirten Burhan, "Yaklaşık 9 bin öğrenci sınavımıza katıldı. Bugünde dördüncü sınıfların senasını gerçekleştiriyoruz. Amacımız, Diyarbakır’daki her öğrencinin Final Eğitim Kurumlarıyla tanışması. Her öğrenciye dokunabilmek, her öğrenciyle iletişime geçebilmek, onların geleceğine umut sağlayabilmek. Bu konuda bir nebze katkımız olursa ne mutlu bize" dedi.