Niğde’de şehirlerarası otobüs terminalinde sigara bırakma standı açıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı çalışanları; 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle Niğde Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde açtığı standa karbonmonoksit ölçümü yaparak ve seyahat amacıyla terminalde bulunanlara broşürler dağıttı, sigaranın zararlarına anlattı. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açılamada; 9 Şubat Sigarayı Bırakma Günü nedeniyle toplumda sağlıklı yaşam bilincini geliştirmek, tütün kullanımı ve zararları konusunda farkındalık oluşturmak, tütün ürünü kullananlara bırakmaları yönünde teşvik etmek amacıyla çalışmalar yapıldığı ifade edildi.

Sigara kullanan ve bırakmak isteyenler ise Sağlıklı Hayat Merkezleri’ndeki sigara bırakma polikliniklerine davet edildi.