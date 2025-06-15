Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Lise Medeniyet Akademileri’nin lise öğrencileri için hazırladığı yaz okuluna kayıtlar 16 Haziran Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Başvurular 23 Haziran'a kadar alınacak.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Lise Medeniyet Akademileri’nin gençlerin hem akademik hem de kişisel gelişimlerine katkı sunan çok değerli bir hizmet olduğunu belirterek, yıl boyu verilen eğitimler ve etkinliklerle gençlerin donanımlı bireyler olarak yetişmesine katkı sağladıklarını söyledi.

Yaz döneminde de 9, 10 ve 11. Sınıfa geçen gençlerin hem derslerine katkı sağladıklarını hem de farklı etkinliklerle verimli bir tatil geçirme imkanı sunacaklarını kaydeden Başkan Altay, 12. Sınıf ve mezun öğrenciler için de YKS müfredatını içeren 7 haftalık bir yaz okulu programı uygulanacağını ifade etti. Başkan Altay, tüm lise öğrencilerini internet üzerinden Lise Medeniyet Akademileri’ne kayıt yaptırmaya davet etti.

ÖZEL DERSLERLE ÖĞRENCİLER GELECEĞE HAZIRLANIYOR

Konya’daki 9, 10 ve 11. Sınıflar için 30 Haziran – 10 Ağustos tarihleri arasında 6 hafta olarak planlanan LİMA Yaz Okulu’nda bu süre zarfında hafta içi 4 gün ders, 2 gün etkinlik yapılacak. Mezunlar ve 12. Sınıf öğrencileri için düzenlenecek program ise 7 hafta sürecek ve 16 Ağustos 2025 tarihinde sona erecek.

9, 10, 11. Sınıflara yönelik haftada 15 saat Kur’an-ı Kerim, İlmihal, Ezber, Meal, Kültür Atlası, Fikirden Sayfaya, Dil Mirası, Matematik, PDR ve Film Okumaları gerçekleştirilecek. 12. sınıflar ve mezunlar ise; haftada 20 saat Fizik, Kimya, Biyoloji, Tarih, Coğrafya, Edebiyat, Dil ve Anlatım, Matematik, TYT Matematik, Geometri, Felsefe, Din Kültürü, Problemler ve Paragraf derslerine katılabilecek. Ders saatleri öğrencilerin alanlarına göre farklılık gösterecek.

12. SINIF VE MEZUN ÖĞRENCİLER İÇİN YKS HAZIRLIK EĞİTİMLERİ

12. Sınıf ve mezun öğrenciler için ise YKS müfredatını içeren 7 haftalık bir yaz okulu programı uygulanacak. Öğrenciler 1 – 6 Temmuz arasında deneme sınavına davet edilerek başvurduğu kurumun başarı sıralamasına göre asil kayda alınacak. 7 Temmuz tarihinde de YKS müfredatı derslerini görecekler. 22 Ağustos tarihinde de Eylül ayında kış dönemine kadar bir ara verilecek.

FARKLI ETKİNLİKLER YAPILACAK

LİMA Yaz Okulu’nda tüm öğrencilere; İngilizce, Ebru, Minyatür, Resim, Gitar, Zerafet, Kavram Tartışması, Bağlama, Drama, Hüsn-i Hat, Diksiyon, Keman, Fotoğrafçılık ve Divizyon atölyeleriyle de katkıda bulunulacak.

16 – 23 Haziran tarihleri arasında “lisemedeniyet.konya.bel.tr” adresinden başvurusu alınacak LİMA Yaz Okulu için başvuru koşulları ve detaylara öğrenciler “Dosyalar” bölümünden ulaşılabiliyor.