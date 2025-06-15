Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde LGS sınavının birinci oturumunu tamamlayan öğrenciler, dışarıya mola için çıktıklarında veliler tarafından okulun duvarındaki korkulukların ardından uzatılan yiyeceklerle karşılandı. Bu sıra dışı manzara, velilerin 200 metre boyunca oluşturdukları kuyrukla daha da ilginç hale geldi.

Yüksekova’da 7 okulda gerçekleştirilen LGS sınavına giren yaklaşık 2 bin öğrenci, iyi bir lise kazanma umuduyla ter döktü. İlçede bulunan Cumhuriyet İlkokulu ve Ortaokulu’nda sınavlarına giren öğrencilerin aileleri, heyecanlarını paylaşmak amacıyla okul bahçesinde uzun bir kuyruk oluşturarak öğrencilerinin yanında olduklarını gösterdi.

Velilerden Seracettin Fırat, öğrencilerin heyecanına ortak olduklarını belirterek, "Öğrencilerimiz için sabırsızlanıyoruz. İnşallah hepsi hedefledikleri yere ulaşırlar" dedi.

Sınavın birinci oturumu sabah saat 09.30’da başlayıp 10.45’te sona ererken, ikinci oturum 11.30’da başlayıp 12.50’de sona erdi. Yüksekova ilçesinde LGS heyecanı, öğrenciler ve veliler için unutulmaz anılar bıraktı.