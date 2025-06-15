2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı tamamlandı. Sınav ile ilgili açıklama yapan uzman Eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, sınavı değerlendirdi.

OFB Eğitim Kurumları Kurucusu Onur Feridun Bozyiğit, on binlerce öğrencinin ter döktüğü LGS sınavı değerlendirdi. Bozyiğit, Türkçe ve Matematik testleri dikkat ve sabır gerektirdiğini söyledi.

"Matematik en belirleyici branş olacaktır"

Eğitimci Onur Feridun Bozyiğit, 2025 LGS sınavıyla ilgili yaptığı değerlendirmede sınavın bu yıl bilgi ezberinden çok yorum, analiz ve dikkat becerilerini öne çıkardığını belirtti. Bozyiğit, "Bu yıl Türkçe testinde anlam bilgisi öne çıktı. Öğrenciler, uzun paragraflar ve yoğun metin yapılarıyla karşılaştı. Dil bilgisi soruları oldukça sınırlıydı. Bazı soruların soyut dili ve detaylı çözüm gerektiren yapısı, öğrencilerin okuma hızını ve anlama süresini zorladı. 2024’e göre metinler daha uzun ve yoruma daha açık hale gelmiş. Türkçe testinin bu yıl ortalama net ortalamasında hafif bir düşüşe neden olabileceğini öngörüyoruz. Sınavın en dikkat çeken bölümü yine Matematik oldu. Günlük yaşamla ilişkilendirilmiş, çok adımlı işlemler içeren, dikkat ve işlem becerisini harmanlayan sorular yer aldı. Formülü bilen değil, düşünen öğrenci başarılı olabildi. 2023 ve 2024’e kıyasla görsel destekli, uzun çözüm isteyen sorular daha fazlaydı. Süre yönetimi zorlayan, seçici ve ayırt edici bir testti. Bu yıl LGS puanlamasında Matematik en belirleyici branş olacaktır" dedi.

"Bu yılki LGS, sınavdan çok bir strateji testiydi"

LGS’nin bu yıl daha fazla analiz içeren yapıda olduğunu söyleyen Onur Feridun Bozyiğit, "Fen testinde kavramlara hâkimiyet, yorumlama ve görsel okuma becerileri ön plana çıktı. Öğrencilerin ezber bilgiyle değil, bilgiyi bağlama oturtarak çözüm üretmesi gerekti. Özellikle basit makineler ve elektrik konuları sınavın belirleyici alanlarıydı. 2024 yılına kıyasla daha az doğrudan bilgi sorusu, daha fazla analiz içeren yapıdaydı. Dengeli ama dikkat isteyen bir test olduğu söylenebilir. Net, kazanım temelli ve mantıklı bir testti. Doğrudan bilgi sorularından çok, metin ya da görsel üzerinden yorum yapmayı gerektiren yapılar öne çıktı. Kavramları bilen öğrenciler bu testte zorlanmadı. 2024 LGS ile benzer nitelikte, sürpriz içermeyen, öğrenciyi şaşırtmayan bir sınavdı. Din Kültürü testi açık, anlaşılır, değer temelli bir testti. Soruların tamamı kazanım odaklıydı. Ahlaki ilkeleri merkeze alan yapı, öğrencilerin anlamlandırabileceği nitelikteydi. Belirleyici değil, destekleyici rol üstlendiği görülüyor. Geçmiş yıllarla benzer yapıda. İngilizce testinde kısa metinler, temel diyaloglar ve günlük ifadeler öne çıktı. Görsel destekli sorular dikkat gerektiriyordu ancak genel anlamda öğrenci seviyesine uygun bir testti. Önceki yıllarla benzer yapıda ilerleyen, fazla zorlayıcı olmayan, ortalama başarıyı destekleyen bir test olarak değerlendirilebilir. Bu yılki LGS, sınavdan çok bir strateji testiydi. Bilgiyi ezberlemek değil, bilgiyi işler hâle getirmek önemliydi. Öğrencilerden sadece ne bildikleri değil, nasıl düşündükleri de ölçüldü. Bu sınavı yalnızca bilgiyle değil, sabır ve dikkatle çözen öğrenciler fark oluşturacak" ifadelerine yer verdi.