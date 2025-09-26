Mersin’de yakıtı biten otomobil yol ortasında kaldı. Vatandaşlar ve bir polis, aracı iterek akaryakıt istasyonuna ulaştırdı. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Anamur Muzlu Kavşağı’nda iddiaya göre yakıtı biten otomobilin sürücüsü ışıklarda çaresiz kalınca çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Bu sırada kavşaktan geçen Toplum Destekli Polis Memuru Orçun Düzel de motosikletinden inerek vatandaşlarla birlikte aracı itmeye başladı. Araç, el birliğiyle yakında bulunan akaryakıt istasyonuna güvenli bir şekilde götürüldü. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Vatandaşlar ve polisin duyarlı davranışı takdir topladı.