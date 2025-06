Yakındoğu üniversitesi Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde çalışmalarına hız verdi.

Alanında birçok çalışmada başarılı olmuş eğitim kadrosuyla dünyada önemli bir yer edinen Yakındoğu Üniversitesi, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde öğrencilerin meslek seçimleri konusunda çalışmalarına hız verdi. Meslekte 12 yıllık tecrübesiyle Yakındoğu Üniversitesinde bölge temsilcisi olan Sevda Aktan, üniversite seçimlerinin öğrencilerin bundan sonraki hayatlarını etkilediğini bu nedenle üniversite ve bölüm seçeneklerinin çok önemli olduğunu söyledi. Aktan, ’’Yakındoğu Üniversitesi olarak her zaman öğrencilerimizin yanındayız. Çalışmalarımızı da öğrencilerimizin bilgi birikim ve becerilerine göre şekillendiriyoruz. Her öğrenci bizim için önemlidir. Bu nedenle özellikle meslek seçimlerinde yanlarında olarak bundan sonraki yaşamlarına birlikte yön vermeye çalışacağız. Tüm bilgi ve birikimimizle öğrencilerimizin her zaman yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz’’ dedi.