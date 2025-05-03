Samsun’un Yakakent ilçesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesine imza atıldı. Karaaba Çökeyan Camii Din Görevlisi Enes Bozkurt öncülüğünde gerçekleştirilen "İyilikle Dönüştür" projesi kapsamında ilkokul öğrencileri hem eğitim aldı hem de iyiliği hayata geçirdi.

Projede öğrencilere temizlik, saygı ve yardımlaşma gibi temel değerler aşılandı. Enes Bozkurt tarafından verilen eğitimlerde "Temizlik imandandır", "Yaşlılar bizim başımızın tacıdır", "Hastaları ziyaret etmek sevaptır", "İyilik yapmak sevaptır" gibi önemli mesajlar öğrencilere aktarıldı.

Çocuklar, aldıkları bu dersleri pratiğe dökerek, mahalledeki yaşlıları evlerinde ziyaret edip hal hatır sordular, dualarını aldılar. Yakakent İlçe Müftüsü Fatih Çakır, yapılan çalışmalarla ilgili memnuniyetini belirterek, "Bu güzel faaliyete öncülük eden Karaaba Çökeyan Mahallesi Camii Din Görevlisi Enes Bozkurt hocamıza ve gönülden katılım sağlayan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Toplumda iyiliğin yayılması adına örnek bir çalışma oldu" dedi.

Mahalle sakinleri de çocukların ziyaretlerinden büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek bu tür projelerin devam etmesini temenni ettiklerini belirtti.

Proje, hem öğrencilerin küçük yaşta sosyal sorumluluk bilinci kazanmasına hem de toplumda dayanışma ruhunun canlı tutulmasına katkı sağladı.