Mersin Yenişehir Yahya Akel Fen Lisesi'nde düzenlenen 13. Fen Bilimleri Olimpiyat Sınavında dereceye giren öğrenciler için düzenlenen Ödül Töreni Yenişehir İlçe Müdürü Necmettin Dinç,Yenişehir Şube Müdürü Adem Sezer ve okul müdürlerinin katılımlarıyla gerçekleşti.
13. Fen Bilimleri Olimpiyat Sınavına 9 ilçenin 22 okulundan 132 öğrenci katıldı.Yarışmada derece yapan öğrenciler ve okulları aşağıda belirtilen şekilde oldu :
Yarışma 1.si Furkan DOĞAN - Silifke Gazi Ortaokulu
Yarışma 2.si Mahmut Burak BAŞARAN - Yenişehir Barbaros Ortaokulu
Yarışma 3.si Deniz SARIGÜL - Yenişehir Merkez Koleji
Dereceye giren öğrencilere ve okullarına çeşitli ödüller taktim edildi.