DÜZCE(İHA) – Düzce’nin Çilimli ilçesinde yol kenarlarında bulunan ve kuruyan otlarla dolan yağmur suyu kanalları belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Çilimli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Şerefiye Mahallesi’nde bulunan yağmur suyu kanallarında kapsamlı bir temizlik çalışması yaptı. Yapılan çalışmalarla, özellikle yoğun yağış dönemlerinde yaşanabilecek su baskınlarının önüne geçilmesi ve altyapı sisteminin sorunsuz işlemesi hedefleniyor.

Belediye yetkilileri, mahallelerdeki yaşam kalitesini artırmak adına altyapıya yönelik hizmetlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, benzer çalışmaların ilçe genelinde devam edeceğini vurguladı.