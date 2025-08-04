Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, yılın ilk 6 ayında gerçekleştirilen 32 bin 676 denetimde çevreyi kirleten 3 bin 167 tesise ve 56 deniz aracına 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uyguladı.ANKARA (İGFA) - Çevre kirliliğiyle mücadeleye yönelik denetimlerini aralıksız sürdüren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın merkez ve taşra teşkilatlarının yanı sıra Bakanlığa bağlı Türkiye Çevre Ajansı ekipleri de Marmara Denizi’nde deniz araçlarının neden olduğu kirliliğe karşı kontrollerini yapıp idari cezalar uyguluyor.

Denetimler sonucunda çevre ve insan sağlığı açısından tehlike oluşturan işletmeler için faaliyet durdurmaya varan yaptırımlar devreye alınıyor.

233 İŞLETMENİN FAALİYETİ DURDURULDU

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre ekipler, 6 ayda 32 bin 676 denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde 2 milyar 657 milyon 863 bin TL ceza uyguladı. 233 işletmenin ise faaliyeti durduruldu.

Hava, atık, ÇED, su, gürültü, egzoz gibi 17 ayrı kategoride yapılan denetimlerde en fazla para cezası 939 milyon 510 bin TL ile deniz araçlarına kesildi. Bunu 564 milyon 157 bin TL ile atık kirliliği, 400 milyon 932 bin TL ile Çevresel Etki Değerlendirmesine ilişkin cezalar takip etti.

ZEHİR SAÇAN EGZOZLARA 10 MİLYON LİRA CEZA

Öte yandan Bakanlık, ayrıca egzoz kaynaklı kirlilikle mücadele kapsamında taşıtları da sıkı takibe aldı.

Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi (EGEDES) ile yapılan 1.015 araç denetiminde, egzoz sınır değerini aşan ya da emisyon ölçümü yaptırmayan 754 motorlu taşıt sahibine 10 milyon 268 bin TL ceza kesildi. Cezalardan elde edilen gelir çevrenin korunması ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında kullanılıyor.