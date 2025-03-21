DÜZCE(İHA) – Düzce 18 Temmuz Spor Salonunda yapılan Voleybol Mahalli Liginde şampiyon Düzce 1907 SK oldu.

Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakaları tamamlandı. 18 Temmuz Spor Salon’unda yapılan Voleybol Mahalli Ligler Midi Kızlar müsabakalarına 10 takım katıldı. Müsabakalar sonunda Düzce 1907 SK birinci, Düzce Voleybol SK ikinci, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü SK üçüncü ve Düzce Ay Spor Kulübü dördüncü oldu.

Dereceye giren takımlara ödülleri yapılan ödül töreni ile takdim edildi.