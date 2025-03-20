Tokat-Amasya kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla attığı anlar araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, gece saatlerinde Tokat-Amasya karayolu Kuruçay mevkisinde yaşandı. 60 HH 445 plakalı Fiat Tofaş otomobilin sürücüsü Yadigar Duru, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil virajı alamayarak takla attı. Kazada sürücü yaralandı. O anlar, araç içi kamerasına anbean yansıdı.

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Kaza yapan sürücü Yadigar Duru keskin virajın kaldırılmasını isteyerek, "18 yaşında bir genç olarak Kuruçay mevkiindeki keskin virajın kaldırılmasını istiyorum. Ben o virajdan sağ çıktım. Ama diğerleri benim gibi sağ çıkamayabilir. Yol demek hayat demek. Ufacık bir yarayla atlattım" dedi.

Kaynak: İHA