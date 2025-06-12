Karabük’te 2 tır dorsesini kundaklamak suretiyle ateşe verdiği tespit edilen şahıs polisin takibi sonucu yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bayır Mahallesi Plevne Caddesi’nde park halinde iki tırın dorsesinin yakılması olayıyla ilgili Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ile Olay Yeri inceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve olay yerinde ele geçirilen materyaller üzerinden yürütülen çalışmalar sonucunda, olayı gerçekleştirin ve aracı kundaklamak suretiyle ateşe verdiği tespit edilen kişinin M.B. olduğu belirlendi. 6 suç kaydı bulunan M.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.