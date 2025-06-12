Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Alzheimer Konukevi’ndeki hastaları da yalnız bırakmıyor. Terapistlerin gerekli değerlendirmeler sonucunda uyguladıkları terapiyle hastalar hem dil becerilerini hem de bilişsel becerilerini geliştiriyor.

2023 yılının Mayıs ayında hizmete başlayan Tepebaşı Belediyesi Dil ve Konuşma Terapisi Merkezi, Yeşiltepe Yaşam Merkezi’nde hizmet veriyor. Merkezde, konuşma sesi bozuklukları, akıcılık bozuklukları, ses bozuklukları, özgül öğrenme güçlüğü, beslenme ve yutma bozuklukları, dudak damak yarığı ve rezonans bozukluklar, yetişkin dil bozuklukları, motor konuşma bozukluklarında uzman dil ve konuşma terapistleri ile ön görüşme sonrası uygun olan danışanlarla tedaviye başlanıyor. Haftada bir gün 40 dakika süren seanslarla hizmet veren merkezden memnun olduklarını belirten vatandaşlar, Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç’a teşekkürlerini iletiyor.

Hem dil becerilerini geliştiriyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Ayrıca merkezde görev yapan terapistler, haftanın belirli bir günü Tepebaşı Belediyesi Melih Savaş Yaşam Köyü’nde bulunan Alzheimer Konukevi’ne giderek buradaki hastalarla da görüşme sağlıyor. Ön görüşme ve yapılan değerlendirmeler sonrası uygun olan hastalara terapi uygulanıyor. Terapistler hastaların düzeyine göre hem bireysel hem de grup terapisi uyguluyor. Dil ve konuşma terapisinde hastalar dil becerilerinin yanında bilişsel becerilerini de geliştiriyor. Özellikle grup terapilerinde sosyalleşme imkanı da bulan hastalar güne, kişilere ve zamana uyum sağlamada zorluk yaşamıyor.