Eskişehir Müteşebbis İş Adamları Derneği (ESMİAD) tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' panelinde hukukçular, kamu temsilcileri ve uzmanlar bir araya gelerek şiddete karşı yol haritasını açıkladı. 6284 sayılı kanundan psikolojik destek süreçlerine kadar birçok konunun ele alındığı programda, 'Şiddetle mücadele bir gün değil, her günün meselesidir' mesajı verildi.

Eskişehir'de 2 Mayıs tarihinde ESMİAD tarafından düzenlenen 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' etkinliği, geniş katılımı ve verdiği mesajlarla kamuoyunda dikkat çekti. Kadına karşı şiddetle mücadelede farkındalık oluşturmak, kadınların haklarını bilinçli şekilde kullanmalarını sağlamak ve devlet mekanizmalarını doğrudan anlatmak amacıyla gerçekleştirilen programda; hukukçular, kamu temsilcileri ve uzman isimler aynı sahnede buluştu.

6284 sayılı kanun ve kadının korunması

Moderatörlüğünü gazeteci Aybüke İnce'nin üstlendiği panelin ilk konuşmacısı olan Av. Prof. Dr. Hakan Karakehya, kadına yönelik şiddet durumunda izlenmesi gereken hukuki süreçleri anlattı. Özellikle 6284 sayılı Kanun kapsamında verilen koruma tedbirleri, uzaklaştırma kararları ve kolluk sürecinde yapılması gerekenler hakkında bilgiler paylaştı. Kadınların haklarını zamanında ve doğru şekilde kullanmalarının hayati önem taşıdığını vurgulayan Karakehya, şikâyet sürecinin bilinçli yürütülmesi gerektiğini ifade etti.

Savcılık Makamı: Devletin koruyucu gücü

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ayhan Gökalp, savcılık makamının kadına yönelik şiddetle mücadeledeki rolünü anlattı. Şiddet vakalarında hızlı müdahalenin önemine dikkat çeken Gökalp, Eskişehir'de uygulanan pilot çalışmalar ve etkin koruma mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Devletin bu konuda kararlı bir duruş sergilediğini belirten Gökalp, kadınların hukuki süreçlerde yalnız olmadığını ifade etti.

ŞÖNİM desteği: Devletin sahadaki eli

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nurten Verim Bal, şiddete maruz kalan kadınlara devlet tarafından sağlanan destekleri anlattı. Sığınma evleri, sosyal destek mekanizmaları ve şiddet sonrası yürütülen süreçler hakkında bilgiler paylaşan Bal, kadınların bu hizmetlerden çekinmeden yararlanması gerektiğini vurguladı.

Psikolojik boyut: Şiddet sonrası iyileşme süreci

Programın son konuşmacısı Psikolog Tuba Öz, şiddetin birey üzerindeki psikolojik etkilerini ve bu süreçte izlenmesi gereken yolları ele aldı. Fiziksel ve psikolojik şiddetin uzun vadeli etkilerine dikkat çeken Öz, kadınların psikolojik destek almaktan kaçınmamaları gerektiğini ifade etti.

Katılım ödülleri takdim edildi

Programın sonunda konuşmacılara katılım ödülleri takdim edildi. ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, sahneye davet edilerek etkinliğe katkı sunan tüm katılımcılara teşekkür etti ve ödüllerini takdim etti.

'Bu mücadele bir gün değil, her günün meselesidir'

ESMİAD Yönetim Kurulu Başkanı Oğuz Sinlenmez, yaptığı değerlendirmede kadına yönelik şiddetin yalnızca belirli günlerde değil, her gün mücadele edilmesi gereken bir toplumsal sorun olduğunu vurguladı. Sinlenmez, 'Kadınlarımızın kendilerini güvende hissettiği, haklarını bildiği ve güçlü durduğu bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.