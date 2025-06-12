Kütahya Belediyesi’nin, kent merkezindeki Çarşamba ve Cumartesi günleri kurulan pazar yerlerini kaldırma veya başka bir alana taşıma planı, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Konuyla ilgili bir açıklama yapan AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Murat Afşarünal, alınması gündemde olan karara sert tepki gösterdi.

Başkan Afşarünal, açıklamasında pazar yerinin sadece bir alışveriş alanı olmadığını, çevresinde bulunan 12 mahalleye ve yaklaşık 23.500 kişilik bir nüfusa hizmet veren önemli bir merkez olduğunu vurguladı. Çarşamba ve Cumartesi pazarlarının, Kütahya’da yarım asrı aşkın süredir devam eden bir alışkanlık olduğunu belirten Afşarünal, belediyenin bu kararıyla halkın temel ihtiyaçlarına ve yerleşik yaşam düzenine zarar vereceğini ifade etti.

"Bu karar, Kütahya’nın yaklaşık 50 yıllık bir alışkanlığını ortadan kaldırmak anlamına gelmektedir" diyen Afşarünal, söz konusu pazarın Cumhuriyet Caddesi ve Asım Yıldız Caddesi’ndeki esnaf için de hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Açıklamasında, Belediye Başkanı Eyüp Kahveci’nin seçim döneminde verdiği sözleri yerine getirmediğini de söyleyen Afşarünal, şöyle devam etti: "Sayın Başkan, halkımızın alışkanlıklarını ve ihtiyaçlarını görmezden gelerek, yaşamı daha da zorlaştıracak bir kararın eşiğindedir. Bu nedenle kendisini, bu kararı yeniden değerlendirmeye, halkımızın sesine kulak vermeye ve Kütahyalı hemşehrilerimizin taleplerine saygı göstermeye davet ediyoruz."