Tepebaşı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, "Tertemiz Eskişehir" kampanyası kapsamında ilçe genelinde gerçekleştirdiği denetimlerde 62 kişiye toplamda 183 bin 86 lira para cezası uyguladı.

Tepebaşı Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ve Odunpazarı Belediyesi tarafından şubat ayında başlatılan kampanya çerçevesinde Tepebaşı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde ekipler; yerlere sigara izmariti, çöp gibi atıklar atmamaları, çevre kirliliğine neden olacak davranışlardan kaçınmaları konusunda vatandaşlara uyarılarda bulundu. Ayrıca ekipler, uyarıları dikkate almayanlara yönelik Kabahatler Kanunu’nun 32/1. Maddesi uyarınca 2 bin 953 lira idari para cezası uygulanacağını da bildirdi.

Kampanyanın başladığı günden bugüne kadar yapılan uyarılara rağmen çevreyi kirleten 62 vatandaşa toplamda 183 bin 86 lira para cezası uygulandı. Zabıta ekipleri, çevre kirliliğine karşı vatandaşlara uyarılarda bulunarak, çevreyi temiz tutmanın önemine dikkat çekti.