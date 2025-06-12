Antalya’da önceki gün gece saatlerinde yaşanan olayda cadde üzerinde bulunan bankta oturan bir kişi sigara isteme bahanesiyle yanına gelen 2 kişi tarafından darp edilerek cebindeki parası gasp edildi.

Olay, önceki gece 04.20 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi’nde yaşandı. Cadde üzerinde bulunan banklarda oturmakta olan Ertuğrul D’nin yanına sigara isteme bahanesiyle gelen kimliği belirsiz 2 kişi bir süre konuştuktan sonra 26 yaşındaki genci darp etmeye başladı. Bir işyerinin güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan görüntülerde tanımadığı 2 kişi tarafında yere yatırıp tekme ve yumruklarla darp edilen Ertuğrul D. aldığı darbeler nedeniyle bir süre yerde hareketsiz şekilde yattı.

Üzerindeki parayı alarak uzaklaştılar

Bu sırada 2 şahıs Ertuğrul D.’nin üzerinde bulunan bir miktar parayı alarak bölgeden uzaklaştı. Gencin bir süre sonra kendisine gelerek ve durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine olayla ilgili inceleme başlatıldı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını tek tek inceleyen polis ekipleri Ertuğrul D.’yi darp ederek gasp eden 2 kişinin kimliğini belirledi. Yapılan çalışma sonucu olayla ilgili olarak A. T. ve küçük yaştaki arkadaşı K.G. ekipler tarafından gözaltına alındı.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bahçeli Polis Merkezi Amirliği’ne teslim edilen şüphelilerden Ali T. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı savcılık tarafından ifadesi alınan Ali T. tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Öte yandan Ertuğrul D.’nin darp edilerek gasp edildiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yolda yürüyen 2 kişinin Ertuğrul D.’yi görerek ona doğru yöneldikleri ve ardından yere yatırarak darp ettikleri görüldü.