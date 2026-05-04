Erzurum'un Oltu ilçesinde akaryakıt istasyonunu yakınında Tofaş marka araç bir anda alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi muhtemel bir faciayı önledi.

İlçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna bir kaç metre uzakta park halindeki araç kıvılcımla birlikte bir anda alev topuna döndü. Alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın büyümeden söndürürken ilçe halkı rahat bir nefes aldı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.