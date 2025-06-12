Anadolu Üniversitesi akademik ve kültürel mirasını özgün projelerle geleceğe taşımaya devam ediyor.

Eskişehir’in kimliğini yansıtan "Kampüs Ateşi", "Eskişehir Ayazı" ve "Japon Bahçesi" adlarını taşıyan özel kolonyalarla büyük ilgi gören Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi şimdi de ürün yelpazesini genişletti. Yeni geliştirilen seride; Mandalina, Limon, Portakal Çiçeği ve Hanımeli aromalarının yanı sıra "Eskişehir" ve "Lülelim" adında iki özel koku da yer alıyor. Eskişehir’in doğasına ve kültürel dokusuna özgü bitki aromalarıyla harmanlanan bu kolonyalar, yine Anadolu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nin modern laboratuvarlarında özenle üretiliyor ve güvenilirliği titizlikle analiz ediliyor.

Üretiminde Eskişehir’in simgesi Kalabak Su’nun kullanıldığı bu özel kolonyalar, doğallıkları ve antibakteriyel özellikleriyle hem günlük kullanım hem de koleksiyon amaçlı tercih ediliyor. Yoğun ilgi gören bu ürünler Anadolu Üniversitesi’nin şehre kazandırdığı özgün değerlerden biri olmayı sürdürüyor.

Eskişehir’e özel olarak üretilen setin de içinde yer aldığı kolonyalar şehrin tanıtımına katkı sağlamaya ve kültürünü yeni nesillere taşımaya devam ediyor. Anadolu Üniversitesi Anadolu Store’da yeni çeşitleriyle raflarda yerini alan kolonyalara Eskişehir’de belirli satış noktalarından çok yakında ulaşılabilecek.