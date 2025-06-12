Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Ağrı İl Başkanı İlhami Yıldız, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek’i makamında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen nezaket ziyaretinde kentte yürütülen eğitim faaliyetleri, devam eden projeler ve eğitim alanında yapılması planlanan yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, eğitimin gelişimine yönelik desteklerin önemine dikkat çekerek, İl Başkanı Yıldız’a nazik ziyaretinden dolayı teşekkür etti.

Kökrek, "Sayın İl Başkanımızın nazik ziyareti bizleri onurlandırdı. Eğitime verilen her türlü destek, geleceğimiz olan çocuklarımız için yapılan en büyük yatırımdır." ifadelerini kullandı.

Yıldız ise Milli Eğitim Müdürü Kökrek’e misafirperverliğinden dolayı teşekkür ederek, eğitim camiasının her zaman yanında olduklarını belirtti.

Eğitimin AK Parti hükümetleri döneminde öncelikli alanlardan biri olduğuna işaret eden Yıldız, "Ağrı’da eğitim kalitesinin daha da artırılması için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Müdürümüz Hasan Kökrek’in özverili çalışmalarını takdir ediyoruz" dedi.

Ziyaret, karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona erdi.