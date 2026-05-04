Eskişehir'de yaşayan Abdullah Akyıldız, Türkiye'deki iş makinesi izleme merakını eğlence sektörüne taşıdı. Yaklaşık 4 milyon liralık yatırımlarla uzaktan kumandalı (RC) iş makinelerinden oluşan dev bir oyun alanı kuran Akyıldız, 'Bizim insanımızda şantiye izleme sevdası var. Burada 3 kişi oynuyorsa 5 kişi izlemekten keyif alıyor' dedi.

Teknolojinin gelişmesiyle birlikte Avrupa'da popüler olan RC (uzaktan kumandalı) endüstriyel oyun konsepti Eskişehir'e taşındı. Girişimci Abdullah Akyıldız, Avrupa'daki örneklerinden esinlenerek; ekskavatörden kamyona, dozerden vince kadar birçok iş makinesinin birebir minyatürlerinden oluşan bir 'RC Park' kurdu. Özellikle yetişkinlerin yoğun ilgi gösterdiği alanda, stres atmak isteyen vatandaşlar şantiye sahasının başına geçerek kumanda sallıyor.

'Neden Türkiye'de yok diye yola çıktık'

Projenin doğuş sürecini anlatan işletmeci Abdullah Akyıldız, 'Düzenli olarak zaten Avrupa'daki RC konseptli iş makinesi ve tarım alanı gibi endüstriyel faaliyetler ve eğlence alanlarıyla uğraşan sitelerden takibini sağlıyordum. Zamanla 'Neden Türkiye'de yok?' diye bakarken bazı illerimizde olduğunu keşfettik. Ondan sonra kendimizce araştırmaya girdik ne yapabiliriz diye. Daha sonrasında makinelerin tedariği, nereden bulabiliriz, bunların teknik servisi, bakımı gibi konularda kendimiz yapabilir miyiz diye değerlendirdikten sonra bu makinelerin tedariğini sağladık. Oyun alanını kendimiz tamamen tasarımını hazırlayarak kurduk. Dedik; 'Eskişehir'de neden böyle bir şey olmasın?'' dedi.

'İnsanlar çocukların elinden alıp kendileri oynuyor'

İş makinelerine olan ilginin bir 'kuşak mirası' olduğunu belirten Akyıldız, 'Öncelikle zaten bu uzaktan kumandalı RC iş makinelerini kullanma olarak bir nebze 8 yaş ve üzeri, 10 yaş ve üzeri insanların kullanımına uygun ama küçük çocuklarımız da babaları ve ebeveynleri eşliğinde kullanabiliyorlar. Ama asıl onlar değil aileleri, yani ebeveynler daha çok eğilim sağlıyor. Türkiye'de iş makinesi, şantiye alanı izleme sevdamız olduğu için yani 3 kişi oynuyorsa 5 kişi izlemekten daha çok keyif alıyor. Aslında yetişkinler talep ediyor bunu. Bizim kuşağımız ve bizden önceki kuşaklar zaten şantiye ve inşaat alanı sevdalısı olduğu için aslında çocukların elinden alıp babaları, anneleri daha çok oynamayı tercih ediyor' ifadelerini kullandı.

'4 milyon liralık yatırım yaptık'

Makinelerin maliyeti ve tedarik süreci hakkında teknik bilgiler paylaşan Akyıldız, '4 milyon lira arasında diyebilirim maliyet olarak. Ama bu araçları yurt içinden alıyoruz aslında. Şu an getiren birkaç firma var. Oradan tedarik ediyoruz ama şu aşamadan sonra bazı makinelerin gelmediği için yurt dışıyla da diyalog halindeyiz. Tabii ki yurt dışından şu an ürün getirdiğinizde gümrüğe takılma ihtimali çok yüksek. Yani o yüzden direkt kendimiz getiremiyoruz. Tamamen Türkiye'ye getiren büyük firmalardan alım sağlıyoruz fatura karşılığında. Ama eğer ki yurt dışından getirebilecek potansiyele gelirsek tabii ki direkt çekmek istiyoruz' şeklinde konuştu.

'İnsanların stres atmasının karşılığı para değil'

Fiyatlandırma politikasını diğer oyun alanlarıyla kıyaslayan Abdullah Akyıldız, 'İnsanların iş yoğunluğunu, stresini atması açısından biraz daha kullanışlı bir alan kurduğumuzu düşünüyoruz. Şu ana kadar ki talepler çok iyi, geri dönüşlerimiz güzel. Fiyatlandırmamız 20 dakikası 250, 40 dakikası 400 TL gibi bir fiyat yaptık. Ama tabii ki oynayanların çoğu 20 dakika oynamıyorlar. Çünkü insanların buradaki amacı stres atmak, mutlu olmak, eğlenmek. Yani bunun karşılığı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü günümüzde diğer mekanlara gittiğinizde çocuklarınızı başka oyun alanlarına götürdüğünüzde 5 dakikası 250 lira, 5 dakikası 300 lira gibi fiyatlar var' dedi.