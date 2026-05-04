Eskişehir'in yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı, çocuklara mayıs ayında kartopu oynama keyfi yaşattı.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir'in de bazı ilçelerinde de yoğun kar yağışı yaşandı. Alçak kesimlerde sağanak yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Kar yağışı yaşanan bölgelerden olan Mihalıççık ilçesi Lütfiye (Eskipazar) mahallesi Kartal mevkiinde adeta kış yeniden yaşandı. İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki bölgede kar kalınlığı 10 santimetreye yaklaştı. Yolların ve çevrenin tamamen beyaza büründüğü mahallede kışlık kıyafetlerini giyip sabah dışarı çıkan çocuklar, karda eğlenip bol bol kartopu oynadı. Bölge halkı, uzun yıllardır ilkbahar mevsiminde böyle bir yağışı yaşamadıklarını, özellikle meyve ağaçları başta olmak üzere ekinler için endişeli olduklarını anlattılar.