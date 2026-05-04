Eskişehir'de açılan 'Sanat ve Beyin Aynı Sahnede' karma fotoğraf sergisi yoğun ilgi gördü.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sanat ve Tasarım Fakültesi ile Tıp Fakültesi'nde dersler veren Öğretim Görevlisi Safiye Buluş tarafından yürütülen 'Nöroestetik ve Fotoğraf Okuma' dersi kapsamında, Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencilerinin çalışmalarından bir fotoğraf sergisi hazırlandı. Sergide 28 sanatçının 35 eseri yer aldı. Nöroestetik disiplin ile fotoğraf arasındaki ilişkiyi ele almasıyla dikkat çeken sergi, Atila Özer Karikatürlü Ev'de açıldı. Yoğun ilgi gören sergi, ziyaretçilerin beğenisini topladı.

'Tüm sanatseverleri sergi içerisindeki bulmacaları çözmeye davet ediyorum'

ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şirin Şengel, konuşmasında, 'Öğretim Görevlisi Safiye Buluş ve tüm öğrencilerine teşekkür ederim. Bu tür disiplinler arası çalışmaların uluslararası düzeyde de önemli başarılara ulaşacağına inanıyorum. Tüm sanatseverleri sergi içerisinde yer alan bilimsel yolculuğa ve bulmacaları çözmeye davet ediyorum' dedi.

'Türkiye'de bir ilk'

ESOGÜ Öğretim Görevlisi Safiye Buluş, 'ESOGÜ Sanat ve Tasarım Fakültesinde hayata geçirilen bu model, sanatı bilimle buluşturuyor. İzleyiciyi deneyimin merkezine yerleştiriyor, akademik dünyaya da yeni bir araştırma alanı açıyor ve en önemlisi, Türkiye'de bir ilk olarak başlayan bu yaklaşım, uluslararası alanda örnek gösterilmeye aday güçlü bir model haline geliyor. Bu süreç, hem sanat eğitiminde hem de akademik araştırmada yeni bir dönemin kapısını aralıyor' ifadelerini kullandı.