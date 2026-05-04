Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yağışın ardından derenin taşması sonucu sularla dolan alt geçitte mahsur kalan tır sürücüsü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, sabah saatlerinde İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Kent genelinde etkisini gösteren sağanak, Sanayi Mahallesi mevkisinden geçen Kiraz Çayı'nın taşmasına neden oldu. Taşkın nedeniyle bölgedeki alt geçit kısa sürede suyla doldu. Bu sırada güzergahı kullanan tır, suların yükselmesiyle alt geçitte mahsur kaldı.

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, sular içinde kalan tırın sürücüsünü dışarı çıkardı.

Olay nedeniyle alt geçit çift yönlü olarak araç trafiğine kapatılırken, mahsur kalan tırın bulunduğu yerden çekilmesi ve biriken suyun tahliye edilmesi için bölgede çalışma başlatıldı.