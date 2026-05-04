Hatay'ın Defne ilçesinde metruk evde çıkan yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Defne ilçesine bağlı Çekmece Mahallesi'nde bulunan metruk bir evde çıktı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Bölgeye kısa sürede itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek alevler diğer evlere sıçramadan kontrol altına aldı. Yangında ev zarar gördü.