Hatay'ın Arsuz ilçesinde Kaymakam Fatih Eroğlu'nun katılımıyla Karaağaç Şarkkonak Mahallesinde yapımı tamamlanan Atatürk Parkı'nın açılışı gerçekleştirildi.

Yaklaşık 11 bin metrekarelik alan üzerine kurulan parkta çocuk oyun alanları, spor sahaları, yeşil alanlar ve sosyal yaşam bölümleri yer alırken, mahalle muhtarlık binası da modernize edildi.

Açılışta konuşan Kaymakam Eroğlu, mahallelere kazandırılan sosyal yaşam alanlarının vatandaşların yaşam kalitesini artırdığını ve toplumsal birlikteliği güçlendirdiğini belirterek parkın bölgeye hayırlı olmasını diledi.