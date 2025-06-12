Aksaray’da 3 arkadaşın keser ve sopalı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Kavga, Hacılar Harmanı Mahallesi Toptancılar Sitesi içinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, site içerisinde bir dükkanda 3 arkadaş arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce S.B., A.C.K. ve K.K. isimli 3 arkadaş ellerine geçirdikleri keser ve sopalarla birbirlerine saldırdı. Kavgayı gören diğer esnaf durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ile Asayiş Şubesi ekipleri kavgaya müdahale ederek 3 arkadaşı ayırdı. Kavgada K.K. ile S.B. kafalarından aldıkları darbeyle yaralandı. Ekipler kavgada kullanılan keser ve sopalara el koydu. Polisin kısa sürede müdahalesiyle kavga daha da büyümeden önlendi. 3 arkadaş da birbirlerinden şikayetçi olmazken taraflar tutanak işlemleri için polis merkezine götürüldü.